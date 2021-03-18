Состоялось открытие инфекционного отделения военного госпиталя

Министр обороны Азербайджана присутствовал на открытии отделения инфекционных заболеваний военного госпиталя, капитально отремонтированного в рамках строительных работ, проводимых в военно-медицинских учреждениях.

Министр обороны Азербайджана присутствовал на открытии отделения инфекционных заболеваний военного госпиталя, капитально отремонтированного в рамках строительных работ, проводимых в военно-медицинских учреждениях.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

На церемонии открытия было отмечено, что по поручению президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами господина Ильхама Алиева принимаются целенаправленные меры по сохранению здоровья личного состава азербайджанской армии, в воинских частях создается медицинская инфраструктура, отвечающая современным стандартам.

Ознакомившись с условиями в отделении инфекционных заболеваний, министр обороны осмотрел манипуляционные и диагностические кабинеты, палату интенсивной терапии, палаты полу-боксового и боксового типов, палату для больных, находящихся под наблюдением и приемное отделение.

Было сообщено, что в отделении, оснащенном новейшим медицинским оборудованием, произведенным в развитых странах, созданы все условия для лечения военнослужащих.

В завершение министр обороны дал соответствующие поручения по дальнейшему совершенствованию медицинской службы.