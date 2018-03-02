Состоялись выпускные экзамены на "Курсах подготовки офицеров запаса"

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Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ В Учебном и образовательном центре Вооруженных сил состоялись выпускные экзамены личного состава, участвовавшего в "Курсах подготовки офицеров запаса".

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

В ходе экзаменов, проводившихся с участием представителей министерства обороны, были приняты зачеты по физической подготовке курсантов, проверены их теоретические знания и выполнены нормативы по стрельбе из оружий разного калибра.