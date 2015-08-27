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    СМИ: Азербайджан проявляет интерес к ударному вертолету Ми-28

    Говорить о том, что контракт может быть заключен в ближайшее время, еще преждевременно

    Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ Одну из новинок авиасалона МАКС-2015 – ударный вертолет Ми-28, внимательно изучали азербайджанские военные, пишет газета "Ведомости".

    Интерес к этим машинам со стороны Баку действительно проявляется, хотя ранее этой стране было поставлено 24 ударных вертолета Ми-35 предыдущего поколения, говорит представитель еще одного предприятия – экспонента выставки.

    Но говорить о том, что контракт может быть заключен в ближайшее время, еще преждевременно, поясняет он.

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