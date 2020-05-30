​SIPRI: мировые расходы на вооружение сократятся из-за пандемии

Мировые расходы на вооружение в 2020-2021 годах сократятся на фоне экономических последствий пандемии коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, так считает директор Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI) Дэн Смит.

"В 2019 году расходы на вооружение составили 1,9 трлн долларов США, это рекордно высокий уровень. Скорее всего, это станет пиком и в 2020-2021 году можно ожидать снижения расходов. Насколько резким будет это снижение, сложно сейчас предсказать. Это будет зависеть не только от экономических факторов, связанных с кризисом, спровоцированным пандемией, но и от долгосрочного социального и политического выбора, который сделают правительства. К сожалению, нет повода ожидать, что выбор может быть сделан в пользу резкого сокращения расходов", - сказал РИА Новости Смит.

Отвечая на вопрос о возможных изменения в глобальной политике безопасности в целом, Смит отметил: "Пандемия показала, что страны могут эффективно сотрудничать в кризисной ситуации, этот кризис должен дать толчок усилению международного сотрудничества".

Согласно новому исследованию, мировые военные расходы в 2019 году достигли самого высокого уровня и увеличились на 7,2% по сравнению с военными расходами в 2010 году. По подсчетам SIPRI, военные расходы в целом составили 2,2% от мирового ВВП. В пятерку стран с крупнейшими военными расходами в мире в 2019 году вошли США, Китай, Индия, Россия и Саудовская Аравия, на которые приходились 62% мировых военных расходов.