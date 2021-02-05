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Азербайджанским военным вручат сертификаты по управлению беспилотниками

Азербайджанским военным вручат сертификаты по управлению беспилотниками Сертификаты вручит создатель ударных БПЛА Сельчук Байрактар
Армия
5 февраля 2021 г. 13:06
Азербайджанским военным вручат сертификаты по управлению беспилотниками
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Сегодня военнослужащим Азербайджанской армии, окончившим обучение управлением пилотируемыми летательными аппаратами ударного типа, будут вручены сертификаты.

Как передает Report, об этом на своем Telegram-канале сообщил создатель турецкого беспилотного летательного аппарата Bayraktar TB2, технический директор компании Bayraktar Savama Сельчук Байрактар.

"Мы направляемся в учебный центр ударных БПЛА, чтобы вручить сертификаты военнослужащим Вооруженных сил Азербайджана, завершившим обучение по управлению ударными БПЛА", - подчеркнул он.

Сельчук Байрактар приходится зятем президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

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Версия на азербайджанском языке Səlcuq Bayraqdar Azərbaycan hərbçilərinə zərbə PUA-ları ilə bağlı sertifikat verəcək

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