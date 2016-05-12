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    Сдана в эксплуатацию новая военная часть, построенная для азербайджанской армии на линии фронта

    Закир Гасанов встретился с проживающим в ближайших к военной части селах и трудоустроенном здесь гражданским составом, поинтересовался их условиями

    Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Согласно поручению президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего ВС Ильхама Алиева, была построена и сдана в эксплуатацию новая военная часть для батальона воинского подразделения на передовой линии, оснащенная современным оборудованием.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    Участвующее на церемонии открытия новой военной части руководство министерства, ознакомилось со штабом, столовой, комплексом котельная-прачечная-баня, контрольно-пропускным пунктом, общежитием, в том числе административными, служебными  комнатами, комнатами отдыха и арсеналом, складами с продовольствием и вещами. 

    На территории военной части установлен постоянный автоматический генератор, проведены вода, газ, свет и другие коммуникационные линии.

    В соответствии с поручением верховного главнокомандующего, министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов встретился с проживающим в ближайших к военной части селах и трудоустроенном здесь гражданским составом, поинтересовался их условиями. 

    Затем министр обороны рассказал личному составу о работах, проделанных в связи с усилением боевой и морально-психологической готовности, улучшением социально-бытовых условий военнослужащих, укреплением материально-технической базы. 

    Министр обороны дал соответствующие поручения в связи со строительством новых военных частей, расположенных на передовой линии в прифронтовой зоне. 

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