С сотрудниками кадровых органов Азербайджанской армии проведены учебно-методические сборы

Согласно утвержденному министром обороны плану боевой подготовки на 2019 год, с сотрудниками кадровых органов воинских объединений, соединений, частей и специальных военно-учебных заведений проведены учебно-методические сборы, посвящённые итогам прошедших шести месяцев.

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана, перед началом мероприятия минутой молчания была почтена память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и наших соотечественников, павших за независимость и территориальную целостность страны. Затем был исполнен Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Выступая на сборах, заместитель министра обороны генерал-лейтенант Керим Велиев проинформировал участников мероприятия о 50-летии прихода к власти общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и его бесценных заслугах в сфере современного армейского строительства.

Заместитель министра обороны, отмечая, что реформы, проводимые в Азербайджанской армии под руководством президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева, продолжаются, подчеркнул, что кадровые органы являются одними из важных сфер службы в Министерстве обороны. Заместитель министра особо подчеркнул, что министр обороны уделяет серьезное внимание этой области, которая находится в центре постоянного внимания.

Начальник Управления кадров Главного управления по личному составу генерал-майор Эльчин Халилов рассказал о работах, проделанных за первое полугодие 2019-го года в сфере повышения квалификации кадровых работников, и довел до внимания участников мероприятия основные предстоящие задачи.