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Руководство Минобороны встретилось с военнослужащими на боевых позициях

Руководство Минобороны встретилось с военнослужащими на боевых позициях По случаю праздника Гурбан руководство Министерства обороны Азербайджана посетило воинские части и встретилось с личным составом.
Армия
7 июня 2025 г. 11:39
Руководство Минобороны встретилось с военнослужащими на боевых позициях

По случаю праздника Гурбан руководство Министерства обороны Азербайджана посетило воинские части и встретилось с личным составом.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Личному составу были переданы праздничные поздравления президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, первого вице-президента Мехрибан Алиевой и министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова.

Руководство министерства также встретилось с военнослужащими на боевых позициях и поинтересовалось их служебно-боевой деятельностью.

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Версия на азербайджанском языке ФотоZakir Həsənov hərbi hissələrdə xidməti döyüş fəaliyyəti ilə maraqlanıb

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