Руководство Минобороны встретилось с военнослужащими на боевых позициях

По случаю праздника Гурбан руководство Министерства обороны Азербайджана посетило воинские части и встретилось с личным составом.

По случаю праздника Гурбан руководство Министерства обороны Азербайджана посетило воинские части и встретилось с личным составом.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Личному составу были переданы праздничные поздравления президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, первого вице-президента Мехрибан Алиевой и министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова.

Руководство министерства также встретилось с военнослужащими на боевых позициях и поинтересовалось их служебно-боевой деятельностью.