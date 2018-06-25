Руководство Минобороны посетило Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов

Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ По случаю 100-летия Вооруженных Сил Азербайджана руководство министерства обороны 25 июня посетило Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана, сначала руководство министерства возложило венки и цветы к памятнику общенационального лидера Гейдара Алиева и могиле Зарифы ханум Алиевой, почтило их память.

Затем личный состав министерства обороны посетил Аллею шехидов, возложил венки и цветы к могилам шехидов и к комплексу Вечного огня, воздвигнутому в память о наших соотечественниках, погибших в боях за суверенитет и территориальную целостность Отечества.