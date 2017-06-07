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    Руководство министерства обороны посетило Учебный центр ВВС

    Министр обороны поставил задачи командованию Военно-воздушных сил
    © Mod.gov.az

    Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ 7 июня руководство министерства обороны посетило Учебный центр Военно-воздушных сил.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства. 

    Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов встретился с пилотами и техническим составом, ознакомился с подготовкой специалистов в учебном центре, осмотрел аэродромно-техническое оборудование, тренажерные и симуляционные классы.

    Министр обороны поставил задачи командованию Военно-воздушных сил по проведению учебно-тренировочной подготовки с применением современного оборудования и повышению летной квалификации составов.

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