Руководство министерства обороны посетило Учебный центр ВВС

Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ 7 июня руководство министерства обороны посетило Учебный центр Военно-воздушных сил.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства.

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов встретился с пилотами и техническим составом, ознакомился с подготовкой специалистов в учебном центре, осмотрел аэродромно-техническое оборудование, тренажерные и симуляционные классы.

Министр обороны поставил задачи командованию Военно-воздушных сил по проведению учебно-тренировочной подготовки с применением современного оборудования и повышению летной квалификации составов.