О нас

Раненый армянский солдат: Азербайджанец спас меня

Раненый армянский солдат: Азербайджанец спас меня Распространились видеокадры раненного армянского солдата, который был спасен азербайджанскими военнослужащими после провокации, совершенной вооруженными силами Армении на государственной границе с Азербайджаном.
Армия
17 сентября 2022 г. 13:52
Раненый армянский солдат: Азербайджанец спас меня

Распространились видеокадры раненного армянского солдата, который был спасен азербайджанскими военнослужащими после провокации, совершенной вооруженными силами Армении на государственной границе с Азербайджаном.

Как сообщает Report, видеокадры распространил Caliber.az.

Армянский военный по имени Тигран в настоящее время проходит лечение в госпитале.

Представляем диалог с ним:

- Как дела, Тигран? Ты меня помнишь?

- Да.

- Кто я?

- Человек, который меня спас.

Отметим, что в ночь с 12 на 13 сентября вооруженными силами Армении были совершены широкомасштабные провокации на Дашкесанском, Кяльбаджарском, Лачынском и Зангиланском направлениях азербайджано-армянской государственной границы. Вооруженные силы Азербайджана предприняли адекватные ответные меры.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян признал, что его страна в ходе боестолкновений потеряла 135 военнослужащих.

В настоящее время ситуация на границе стабильная, соблюдается режим прекращения огня.

Напомним, что в ходе предотвращения провокаций, совершенных армянской армией, погибли 77 военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке ФотоArmenian soldier: ‘Azerbaijani saved me’
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanda saxlanılan erməni əsgər: “Azərbaycanlı məni xilas etdi”

Самое читаемое

Фарид Гаибов принял спортсменов, добившихся успехов на международных соревнованиях
ФотоФарид Гаибов принял спортсменов, добившихся успехов на международных соревнованиях
10 сентября 2022 г. 21:57
Зеленский оценил вероятность начала переговоров с Путиным
Зеленский оценил вероятность начала переговоров с Путиным
12 сентября 2022 г. 00:47
Реальность, вызванная провокациями Армении - создание буферной зоны у границы с Азербайджаном
Реальность, вызванная провокациями Армении - создание буферной зоны у границы с Азербайджаном
13 сентября 2022 г. 03:29
Азербайджанские общественные организации в Турции осудили военную провокацию Армении
Азербайджанские общественные организации в Турции осудили военную провокацию Армении
13 сентября 2022 г. 17:37
Чавушоглу: Турция всегда будет с Азербайджаном
Чавушоглу: Турция всегда будет с Азербайджаном
13 сентября 2022 г. 22:38
Тело шехида Джавидана Бадалова передано семье
Тело шехида Джавидана Бадалова передано семье
14 сентября 2022 г. 10:01
Айхан Косе: В Азербайджане потенциал роста экономики может достичь 4%
Айхан Косе: В Азербайджане потенциал роста экономики может достичь 4%
14 сентября 2022 г. 17:02
Guardian: Азербайджанский бренд адаптивной одежды планирует провести показы мод заграницей
Guardian: Азербайджанский бренд адаптивной одежды планирует провести показы мод заграницей
16 сентября 2022 г. 10:46
ЦБ России снизил учетную ставку
ЦБ России снизил учетную ставку
16 сентября 2022 г. 14:39
Эрдоган обсудит с Путиным скидку на газ в 25%
Эрдоган обсудит с Путиным скидку на газ в 25%
16 сентября 2022 г. 18:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi