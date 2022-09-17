Раненый армянский солдат: Азербайджанец спас меня

Распространились видеокадры раненного армянского солдата, который был спасен азербайджанскими военнослужащими после провокации, совершенной вооруженными силами Армении на государственной границе с Азербайджаном.

Распространились видеокадры раненного армянского солдата, который был спасен азербайджанскими военнослужащими после провокации, совершенной вооруженными силами Армении на государственной границе с Азербайджаном.

Как сообщает Report, видеокадры распространил Caliber.az.

Армянский военный по имени Тигран в настоящее время проходит лечение в госпитале.

Представляем диалог с ним:

- Как дела, Тигран? Ты меня помнишь?

- Да.

- Кто я?

- Человек, который меня спас.

Отметим, что в ночь с 12 на 13 сентября вооруженными силами Армении были совершены широкомасштабные провокации на Дашкесанском, Кяльбаджарском, Лачынском и Зангиланском направлениях азербайджано-армянской государственной границы. Вооруженные силы Азербайджана предприняли адекватные ответные меры.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян признал, что его страна в ходе боестолкновений потеряла 135 военнослужащих.

В настоящее время ситуация на границе стабильная, соблюдается режим прекращения огня.

Напомним, что в ходе предотвращения провокаций, совершенных армянской армией, погибли 77 военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана.