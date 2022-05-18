Проводятся комплексные учения с подразделениями связи Азербайджанской армии

18 мая министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и другие ответственные лица министерства приняли участие в комплексных учениях с подразделениями связи Азербайджанской армии.

18 мая министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и другие ответственные лица министерства приняли участие в комплексных учениях с подразделениями связи Азербайджанской армии.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Генерал-полковник Гасанов заслушал доклады по видеоконференции с командных пунктов управления войсками, а также штабов частей и соединений, дислоцированных на освобожденных территориях.

Оценивая ход учений, министр подчеркнул важность совершенствования деятельности частей и подразделений связи, организации единой связи и автоматизированных систем управления между войсками.