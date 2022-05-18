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Проводятся комплексные учения с подразделениями связи Азербайджанской армии

Проводятся комплексные учения с подразделениями связи Азербайджанской армии 18 мая министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и другие ответственные лица министерства приняли участие в комплексных учениях с подразделениями связи Азербайджанской армии.
Армия
18 мая 2022 г. 15:59
Проводятся комплексные учения с подразделениями связи Азербайджанской армии

18 мая министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и другие ответственные лица министерства приняли участие в комплексных учениях с подразделениями связи Азербайджанской армии.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Генерал-полковник Гасанов заслушал доклады по видеоконференции с командных пунктов управления войсками, а также штабов частей и соединений, дислоцированных на освобожденных территориях.

Оценивая ход учений, министр подчеркнул важность совершенствования деятельности частей и подразделений связи, организации единой связи и автоматизированных систем управления между войсками.

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Версия на английском языке ФотоComprehensive training held with Azerbaijan Army's Signal units and subunits
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Ordusunun rabitə hissə və bölmələri ilə kompleks məşqlər keçirilir

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