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Проведены встречи с несущими службу на освобожденных территориях военнослужащими

Проведены встречи с несущими службу на освобожденных территориях военнослужащими По поручению министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова группа офицеров Управления по идеологической работе и морально-психологическому обеспечению Главного управления по личному составу провела встречу с военнослужащими, несущими службу в подраз
Армия
27 февраля 2023 г. 15:24
Проведены встречи с несущими службу на освобожденных территориях военнослужащими

По поручению министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова группа офицеров Управления по идеологической работе и морально-психологическому обеспечению Главного управления по личному составу провела встречу с военнослужащими, несущими службу в подразделениях, дислоцированных на освобожденных от оккупации территориях.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

На встречах были изучены морально-психологическое состояние и служебно-бытовые условия личного состава, даны ответы на интересующие личный состав вопросы, проведены просветительские беседы и даны необходимые рекомендации по военной службе.

Военнослужащие отметили, что несут службу с большим воодушевлением, ощущая внимание и заботу руководства страны, и стараются оправдать оказанное доверие образцовой службой.

В заключение от имени министра обороны группе отличившихся военнослужащих были преподнесены ценные подарки.

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Версия на английском языке ФотоMeetings held with military personnel serving in liberated territories
Версия на азербайджанском языке ФотоAzad edilmiş ərazilərdə xidmət edən hərbi qulluqçularla görüşlər keçirilib

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