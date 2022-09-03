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Проведены соревнования по ориентированию на местности среди военнослужащих

Проведены соревнования по ориентированию на местности среди военнослужащих В соответствии с планом подготовки Сухопутных войск к 2022 учебному году, среди военнослужащих были проведены соревнования по ориентированию на местности.
Армия
3 сентября 2022 г. 17:21
Проведены соревнования по ориентированию на местности среди военнослужащих

В соответствии с планом подготовки Сухопутных войск к 2022 учебному году, среди военнослужащих были проведены соревнования по ориентированию на местности.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя независимости и территориальной целостности Азербайджана.

Перед стартом соревнований военнослужащие прошли инструктаж. Было отмечено, что основной целью проведения первенства является повышение выносливости военнослужащих, совершенствование их навыков использования компаса и карты.

В соревнованиях приняли участие 38 военнослужащих, выступающих в составе 7 команд. Пробежав заданную дистанцию, участники выполнили задания по обнаружению целей, обозначенных на карте. Согласно правилам состязаний, в мужском зачете были определены 10 контрольных пунктов на дистанции 4 км, а в женском зачете - 8 контрольных пунктов на дистанции 3 км.

Члены судейской комиссии в составе представителей Сухопутных войск и Федерации спортивного ориентирования Азербайджанской Республики определили победителей соревнований.

Победители были награждены почетными грамотами, кубками и медалями.

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Версия на азербайджанском языке ФотоHərbi qulluqçular arasında səmti müəyyənetmə yarışı keçirilib

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