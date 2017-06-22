Проведен этап широкомасштабных учений ВС Азербайджана с боевыми стрельбами

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ В ходе широкомасштабных учений, стартовавших 19 июня, проведен основной этап с боевыми стрельбами.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

На данном этапе артиллерия, средства противовоздушной обороны, авиация, а также другие соединения выполнили учебно-боевые задачи с применением оружия и военной техники.

В сложных рельефных условиях и с учетом предположительного действия условного противника, было осуществлено эффективное применение войск и систем управления во взаимодействии с соблюдением принципов современного общевойскового боя.

В различных полигонах и учебных участках, оснащенных современным оборудованием, были выполнены боевые стрельбы, а также маневры подразделениями и огнем.