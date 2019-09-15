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Прошел марш по случаю 101-й годовщины освобождения Баку

Прошел марш по случаю 101-й годовщины освобождения Баку

По случаю 101-й годовщины освобождения Баку, Министерство обороны и посольство Турции в Азербайджане оранизовали марш.

Автоколонна, украшенная национальными флагами Турции и Азербайджана, а также портретами общенационального лидера Гейдара Алиева, основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка и Нуру-паши, отправилась из воинской части "N" к памятнику "Тюркское шехидство" Аджидере ("Türk şəhidliyi"), находящийся в Гобустанском районе.

На протяжении марша звучали триумфальные марши турецкого и азербайджанского народов, песни дружбы и братства.

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