Прошел марш по случаю 101-й годовщины освобождения Баку

По случаю 101-й годовщины освобождения Баку, Министерство обороны и посольство Турции в Азербайджане оранизовали марш.

Автоколонна, украшенная национальными флагами Турции и Азербайджана, а также портретами общенационального лидера Гейдара Алиева, основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка и Нуру-паши, отправилась из воинской части "N" к памятнику "Тюркское шехидство" Аджидере ("Türk şəhidliyi"), находящийся в Гобустанском районе.

На протяжении марша звучали триумфальные марши турецкого и азербайджанского народов, песни дружбы и братства.