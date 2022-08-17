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Президент наградил семерых шехидов "Гарахейбат"

Президент наградил семерых шехидов "Гарахейбат" Среди награжденных сегодня президентом Ильхамом Алиевым военнослужащих Государственной пограничной службы (ГПС) есть имена семи военнослужащих, погибших в авиакатастрофе, произошедшей во время учебных полетов на авиационном полигоне “Гарахейбат”.
Армия
17 августа 2022 г. 16:46
Президент наградил семерых шехидов Гарахейбат

Среди награжденных сегодня президентом Ильхамом Алиевым военнослужащих Государственной пограничной службы (ГПС) есть имена семи военнослужащих, погибших в авиакатастрофе, произошедшей во время учебных полетов на авиационном полигоне “Гарахейбат”.

Report представляет их имена:

Орденом “За заслуги перед Отечеством" 3-й степени награжден

капитан Алиев Хайям Алихан оглу(посмертно)

Медалью “За Родину”

майор Ахмедов Эльбрус Самраддин оглу (посмертно)

майор Алиев Эмиль Эльман оглу (посмертно)

капитан медицинской службы Ахмедханов Джейхун Ханлар оглу (посмертно)

капитан Гараисаев Теймур Энвер оглу (посмертно)

старший лейтенант Нагиев Фарид Таййяр оглу (посмертно)

лейтенант Сулейманов Абдулла Тельман оглу (посмертно)

Напомним, что военный вертолет ГПС разбился 30 ноября 2021 года при выполнении учебных полетов на авиационном полигоне “Гарахейбат”, расположенном на территории Хызинского района. В результате погибли 14 человек, ранены 2 - полковник-лейтенант Эмиль Джафаров и капитан Рамин Адилов.

По данному факту Следственное управление Генеральной прокуратуры возбудило уголовное дело по 352.2 и другим статьям УК (Нарушение правил полета или подготовки к полету, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

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Версия на английском языке President awards seven martyrs of Garaheybat helicopter crash
Версия на азербайджанском языке Prezident "Qaraheybət" şəhidlərinin yeddisini təltif edib - SİYAHI

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