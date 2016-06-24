​Президент Азербайджана присвоил группе военнослужащих звание генерал-майора - СПИСОК

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высшего воинского звания генерал-майора военнослужащим Вооруженных сил Азербайджанской Республики.
Как сообщает Report, согласно распоряжению, высшее воинское звание генерал-майора присвоено следующим военнослужащим Вооруженных сил Азербайджанской Республики:
Полковнику Багирову Гераю Аббас оглу
Полковнику Эфендиеву Энверу Закарийя оглу
Полковнику Алибекову Эльхану Алибек оглу
Полковнику Мамедову Фуаду Надир оглу.
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