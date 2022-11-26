Президент Азербайджана подписал распоряжение о призыве на военную службу

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о призыве с 1 по 30 января 2023 года граждан Азербайджанской Республики на срочную действительную военную службу и увольнении в запас военнослужащих срочной действительной военной слу

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о призыве с 1 по 30 января 2023 года граждан Азербайджанской Республики на срочную действительную военную службу и увольнении в запас военнослужащих срочной действительной военной службы.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, с 1 по 30 января 2023 года на срочную действительную военную службу призываются граждане Азербайджанской Республики 2005 года рождения, которым ко дню призыва (включая и этот день) исполнилось 18 лет, а также 1988-2004 годов рождения, в возрасте до 35 лет, не прошедшие срочную действительную военную службу, не имеющие права отсрочки от призыва на срочную действительную военную службу или не освобожденные от призыва на срочную действительную военную службу в Вооруженных силах Азербайджанской Республики.

С 1 по 30 января 2023 года в запас увольняются военнослужащие срочной действительной военной службы, прошедшие срок службы, предусмотренной в статье 38.1.1 Закона Азербайджанской Республики "О военной обязанности и военной службе".