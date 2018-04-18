Президент Азербайджана: Наша армия в числе сильных армий мира

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ "За последние 15 лет в Азербайджане стремительно шел процесс армейского строительства".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев 18 апреля на церемонии инаугурации.

"В некоторых случаях нас критикуют, что мы тратим на это столько средств. Однако жизнь показала, что мы проводили правильную политику. Сегодня азербайджанская армия в числе сильных армий мира. Наша армия в числе сильных с точки зрения снабжения, вооружения, техники и боевой способности. Мы обеспечиваем армию тем, что ей нужно, для армии приобретается и в дальнейшем будет приобретаться самое современное оружие. Силу нашей армии увидел и враг. Апрельские бои – наша славная история и большая победа", - добавил глава государства.