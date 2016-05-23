Представители ВС Азербайджана участвуют в международных мероприятиях

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Представители Вооруженных сил Азербайджана участвуют в международных мероприятиях.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

По информации министерства, с 23 по 26 мая в немецком городе Гармиш-Партенкирхен проводится программа обмена по военному фельдшерству, с 23 по 27 мая в столице Турции Анкаре пройдут курсы стратегической коммуникации, в Риге (Латвия) - конференция на тему "От мишеней к результатам", В Сараево (Босния и Герцеговина) - 5-я встреча планирования коллективного регионального учения REGEX-16.

Помимо этого, с 23 по 28 мая в городе Норфолк (США) организован трансформационный семинар с представителями стран-партнеров Союзного трансформационного командования НАТО, с 25 по 26 мая - в городе Неаполь (Италия) пройдет форум стратегии совместной деятельности.