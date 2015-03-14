​Представители Вооруженных сил Азербайджана примут участие на международных мероприятиях

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ С 16 по 20 марта в австрийском городе Зальцбург в рамках информационной базы программы оценки концепции операционных возможностей состоится учебный курс для специалистов по оцениванию и анализу операционных возможностей.

В Хельсинки (Финляндия) планируется проведение курса по информационной базе программы оценки и анализу боевой подготовки сухопутных войск, а с 18 по 20 марта в Минске (Беларусь) состоится 5-й региональный семинар по применению международного гуманитарного права.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило министерство обороны Азербайджана.

В информации отмечается, что на мероприятии примут участие представители Вооруженных сил Азербайджана.