Представители аппарата омбудсмена посетили воинскую часть

Согласно плану совместных действий Министерства обороны Азербайджанской Республики и Уполномоченного по правам человека (Омбудсмен), в связи с изучением состояния защиты прав человека в воинской части состоялась встреча с личным составом на тему «Омбудсменское учреждение и работы, проводимые этим учреждением в сфере защиты прав военнослужащих».

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Директор сектора защиты прав военнослужащих аппарата омбудсмена Фазаил Гасанов и старший советник сектора Мурад Бабаев прочитали лекции на темы права человека и защита прав военнослужащих, а также ответили на вопросы военнослужащих.