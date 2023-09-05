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Позиции азербайджанской армии в Кяльбаджаре подверглись обстрелу

Позиции азербайджанской армии в Кяльбаджаре подверглись обстрелу Позиции азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении подверглись обстрелу.
Армия
5 сентября 2023 г. 08:26
Позиции азербайджанской армии в Кяльбаджаре подверглись обстрелу

Позиции азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении подверглись обстрелу.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Азербайджана.

Согласно информации, 5 сентября в 01:35 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населённого пункта Истису подвергли обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населённого пункта Истису Кяльбаджарского района.

"Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры в указанном направлении", - подчеркнули в оборонном ведомстве.

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Версия на английском языке Azerbaijan Army positions subjected to fire
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ordusunun mövqeləri atəşə tutulub

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