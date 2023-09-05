Позиции азербайджанской армии в Кяльбаджаре подверглись обстрелу

Позиции азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении подверглись обстрелу.
Об этом
Согласно информации, 5 сентября в 01:35 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населённого пункта Истису подвергли обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населённого пункта Истису Кяльбаджарского района.
"Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры в указанном направлении", - подчеркнули в оборонном ведомстве.