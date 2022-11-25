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Позиции Азербайджанской армии в подверглись обстрелу

Позиции Азербайджанской армии в подверглись обстрелу Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу.
Армия
25 ноября 2022 г. 23:57
Позиции Азербайджанской армии в подверглись обстрелу

Позиции Азербайджанской армии в направлении Кельбаджарского, Дашкесанского и Агдамского районов подверглись обстрелу.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Азербайджана.

Согласно информации, 25 ноября с 17:30 до 22:32 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населённых пунктов Истису, Йухары Шорджа и Гюнешли Басаркечярского района с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении населенных пунктов Истису, Йеллиджа Кельбаджарского района и Астаф Дашкесанского района.

"Кроме того, с 14:05 до 20:35 члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, с перерывами подвергали обстрелу позиции Азербайджанской армии в направлении Агдамского района.

Подразделениями Азербайджанской армии, дислоцированными в указанных направлениях, были приняты адекватные ответные меры", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

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