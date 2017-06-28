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    Полад Бюльбюль-оглы: День азербайджанской армии имеет большое значение для каждого азербайджанца

    ПБ: Наш народ никогда не смирится с оккупацией своих земель
    © Report.az

    Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ В посольстве Азербайджана в России прошло торжественное мероприятие, посвященное 99-ой годовщине возникновения Вооруженных сил Азербайджана.

    Как сообщает российское бюро Report, на мероприятии выступил посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы.

    Он отметил, что в сегодняшней реальности День азербайджанской армии для каждого азербайджанца имеет большое значение.

    "Наш народ никогда не смирится с оккупацией своих земель. Сегодня азербайджанская армия способна выполнить любой приказ Главнокомандующего Вооруженными силами.

    Военному строительству в Азербайджане всегда придавалось большое внимание. В начале своей независимости Азербайджан столкнулся с проблемой создания мощной, современной армии. С годами это воплотилось в реальность. Сейчас азербайджанская армия входит в число 50-ти сильнейших армий мира", - сказал посол.

    Перед гостями также выступил военный атташе Азербайджана в России, полковник Радж Бабаев, который рассказал о создании национальной армии и её высоком моральном духе.

    "Офицерский корпус армии любой страны, в том числе и Азербайджана живет по высоким канонам чести и достоинства. Наша армия - это пример патриотичности и дисциплины", - сказала полковник.

    В мероприятии приняли участие военные атташе более 40 стран, представители общественности Москвы и азербайджанской диаспоры. Гостям был дан торжественный обед по случаю Дня Вооруженных сил Азербайджана. 

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