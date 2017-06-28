Полад Бюльбюль-оглы: День азербайджанской армии имеет большое значение для каждого азербайджанца

Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ В посольстве Азербайджана в России прошло торжественное мероприятие, посвященное 99-ой годовщине возникновения Вооруженных сил Азербайджана.

Как сообщает российское бюро Report, на мероприятии выступил посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы.

Он отметил, что в сегодняшней реальности День азербайджанской армии для каждого азербайджанца имеет большое значение.

"Наш народ никогда не смирится с оккупацией своих земель. Сегодня азербайджанская армия способна выполнить любой приказ Главнокомандующего Вооруженными силами.

Военному строительству в Азербайджане всегда придавалось большое внимание. В начале своей независимости Азербайджан столкнулся с проблемой создания мощной, современной армии. С годами это воплотилось в реальность. Сейчас азербайджанская армия входит в число 50-ти сильнейших армий мира", - сказал посол.

Перед гостями также выступил военный атташе Азербайджана в России, полковник Радж Бабаев, который рассказал о создании национальной армии и её высоком моральном духе.

"Офицерский корпус армии любой страны, в том числе и Азербайджана живет по высоким канонам чести и достоинства. Наша армия - это пример патриотичности и дисциплины", - сказала полковник.

В мероприятии приняли участие военные атташе более 40 стран, представители общественности Москвы и азербайджанской диаспоры. Гостям был дан торжественный обед по случаю Дня Вооруженных сил Азербайджана.