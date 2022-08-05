О нас

Подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии

Подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии За минувшие сутки армянские вооруженные формирования подвергли обстрелу позиции Азербайджанской Армии, в целом, 12 раз.
Армия
5 августа 2022 г. 10:50
Подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии

За минувшие сутки армянские вооруженные формирования подвергли обстрелу позиции Азербайджанской армии, в целом, 12 раз.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

3 из них произошли в результате обстрела с позиций, расположенных в направлении населенных пунктов Нариманлы и Зяркенд Басаркечарского района на азербайджано-армянской государственной границе позиций Азербайджанской Армии в направлениях Кяльбаджарского и Лачинского районов.

Оставшиеся 9 инцидентов связаны с периодическими обстрелами членами незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, из снайперских винтовок и разнокалиберного стрелкового оружия позиций Азербайджанской армии, дислоцированных в направлениях Агдамского, Ходжавендского и Ходжалинского районов.

Потерь среди личного состава и техники Азербайджанской армии нет.

Во всех случаях подразделениями Азербайджанской армии были приняты адекватные ответные мер.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Azerbaijan Army positions subjected to fire
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ordusunun mövqeləri 12 dəfə atəşə tutulub

Другие новости из категории

Минобороны Азербайджана о последней ситуации в Карабахе 
Минобороны Азербайджана о последней ситуации в Карабахе 
5 августа 2022 г. 11:01
Погиб солдат Азербайджанской армии
Погиб солдат Азербайджанской армии
5 августа 2022 г. 10:07
Азербайджанские военнослужащие принимают участие в международных учениях
Азербайджанские военнослужащие принимают участие в международных учениях
4 августа 2022 г. 15:47
Полковник запаса: Операция Возмездие стала тяжелым уроком для армян
Полковник запаса: Операция "Возмездие" стала тяжелым уроком для армян
4 августа 2022 г. 15:02
Боевые самолеты и вертолеты ВВС Азербайджана привлечены к учениям
Боевые самолеты и вертолеты ВВС Азербайджана привлечены к учениям
4 августа 2022 г. 13:04
Минобороны Азербайджана: После операции Возмездие в Карабахе и на госгранице относительное затишье
Минобороны Азербайджана: После операции "Возмездие" в Карабахе и на госгранице относительное затишье
4 августа 2022 г. 10:57
Минобороны: Морально-психологическое состояние военнослужащих находится на высоком уровне
ФотоМинобороны: Морально-психологическое состояние военнослужащих находится на высоком уровне
4 августа 2022 г. 10:38
МО: армяне не перестают распространять дезинформацию
МО: армяне не перестают распространять дезинформацию
3 августа 2022 г. 22:18
В Минобороны рассказали о работе на освобожденных в результате операции Возмездие территориях
ФотоВ Минобороны рассказали о работе на освобожденных в результате операции "Возмездие" территориях
3 августа 2022 г. 20:53
Кадры операции Возмездие азербайджанской армии - ВИДЕО
Кадры операции "Возмездие" азербайджанской армии - ВИДЕО
3 августа 2022 г. 19:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi