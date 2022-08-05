Подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии

За минувшие сутки армянские вооруженные формирования подвергли обстрелу позиции Азербайджанской Армии, в целом, 12 раз.

За минувшие сутки армянские вооруженные формирования подвергли обстрелу позиции Азербайджанской армии, в целом, 12 раз.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

3 из них произошли в результате обстрела с позиций, расположенных в направлении населенных пунктов Нариманлы и Зяркенд Басаркечарского района на азербайджано-армянской государственной границе позиций Азербайджанской Армии в направлениях Кяльбаджарского и Лачинского районов.

Оставшиеся 9 инцидентов связаны с периодическими обстрелами членами незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, из снайперских винтовок и разнокалиберного стрелкового оружия позиций Азербайджанской армии, дислоцированных в направлениях Агдамского, Ходжавендского и Ходжалинского районов.

Потерь среди личного состава и техники Азербайджанской армии нет.

Во всех случаях подразделениями Азербайджанской армии были приняты адекватные ответные мер.