Планируется проведение азербайджано-турецко-катарских совместных военных учений

Министр обороны, генерал-полковник Закир Гасанов встретился с новоназначенным чрезвычайным и полномочным послом Катара в Азербайджане Фейсалом бин Абдуллахом Хамадом Абдуллахом аль Хинзабом.

Как передает Report со ссылкой на Минобороны, поздравив посла с началом дипломатической деятельности в стране, министр пожелал ему успехов в сфере расширения сотрудничества между Азербайджаном и Катаром.

Генерал-полковник З.Гасанов, особо подчеркнув усилия руководителей стран в развитии азербайджано-катарских отношений, также отметил успешное развитие связей в военной сфере.

Стороны, отметив большой потенциал для сотрудничества в военной области, выразили заинтересованность в развитии этого сотрудничества. Была отмечена важность взаимных визитов военнослужащих, а также проведение азербайджано-турецко-катарских совместных военных учений в плане развития военных отношений.

Дипломат, в свою очередь, выразив удовлетворенность началом деятельности в братском и дружественном Азербайджане в качестве посла, отметил, что приложит все усилия для развития связей между странами, в частности сотрудничества в военной сфере.

Посол отметил, что Катар признает территориальную целостность Азербайджана, и в рамках международных организаций и мероприятий всегда поддерживает правое дело Азербайджана.

На встрече были обсуждены перспективы военного сотрудничества, региональная безопасность, армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.