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    Пакистан представит на оборонной выставке в Баку новый истребитель

    На выставке ADEX-2016 в Баку ожидается участие министра оборонной промышленности Пакистана

    Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ Министр оборонной промышленности Пакистана Рана Танвир Хусейн планирует посетить Азербайджан.

    Как сообщает Report  со ссылкой на информированные источники в военной сфере, министр прибудет в Баку для участия во 2-ой Азербайджанской  международной оборонной выставке ADEX-2016, которая состоится 27-30 сентября.

    Сообщается, что Пакистан представит на выставке в Баку свою главную новинку - истребитель JF-17 Thunder, производимый совместно с Китаем.

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