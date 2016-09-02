Пакистан представит на оборонной выставке в Баку новый истребитель

Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ Министр оборонной промышленности Пакистана Рана Танвир Хусейн планирует посетить Азербайджан.

Как сообщает Report со ссылкой на информированные источники в военной сфере, министр прибудет в Баку для участия во 2-ой Азербайджанской международной оборонной выставке ADEX-2016, которая состоится 27-30 сентября.

Сообщается, что Пакистан представит на выставке в Баку свою главную новинку - истребитель JF-17 Thunder, производимый совместно с Китаем.