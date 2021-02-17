О нас
Report Georgia
Аудио новости

Обсуждены вопросы военного сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном

Обсуждены вопросы военного сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном 17 февраля министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Республики Узбекистан в нашей стране Бахромом Ашрафхановым.
Армия
17 февраля 2021 г. 16:59
Обсуждены вопросы военного сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном

17 февраля министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Республики Узбекистан в нашей стране Бахромом Ашрафхановым.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Поприветствовав посла, министр обороны отметил, что двустороннее военное сотрудничество между нашими странами основано на дружеских и братских отношениях. Министр подчеркнул, что отношения в области обороны, как и во всех сферах, успешно развиваются в интересах стран.

Генерал-полковник З.Гасанов также проинформировал посла о реформах и достижениях в сфере армейского строительства.

Дипломат, в свою очередь, поздравил азербайджанский народ с победой в Отечественной войне, пожелал упокоения Всевышним Аллахом душ шехидов, и исцеления раненым. Посол отметил, что Узбекистан признает территориальную целостность Азербайджана и всегда поддерживал нашу страну во всех вопросах.

Отметив заинтересованность Узбекистана в проведении совместных военных учений и тренингов с Азербайджаном, посол подчеркнул важность проведения обмена опытом в военно-учебных заведениях Азербайджана с участием военнослужащих Вооруженных сил Узбекистана.

В ходе встречи был обсужден ряд других вопросов, связанных с нынешним состоянием и перспективами развития совместного сотрудничества в области обороны и военного образования.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Azerbaijan, Uzbekistan discuss issues of military cooperation
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan ilə Özbəkistan arasında hərbi əməkdaşlıq məsələləri müzakirə edilib

Новости партнеров

Самое читаемое

Ученый предупреждает: В Азербайджане может появиться третья волна вируса
Ученый предупреждает: В Азербайджане может появиться третья волна вируса
15 февраля 2021 г. 12:55
Захарова: Беженцы из Азербайджана имеют право вернуться на свои земли
Захарова: Беженцы из Азербайджана имеют право вернуться на свои земли
11 февраля 2021 г. 19:05
Глава проекта: Профессии будущего требуют навыки алгоритмического мышления
ФотоГлава проекта: Профессии будущего требуют навыки алгоритмического мышления
11 февраля 2021 г. 13:42
Депутат: Многие армяне и сегодня разделяют идеи Гарегина Нжде
Депутат: Многие армяне и сегодня разделяют идеи Гарегина Нжде
13 февраля 2021 г. 10:31
Со дня трагедии в Гарадаглы минуло 29 лет
Со дня трагедии в Гарадаглы минуло 29 лет
17 февраля 2021 г. 00:00
Азербайджан и Россия возобновляют авиасообщение
Азербайджан и Россия возобновляют авиасообщение
15 февраля 2021 г. 01:08
Арестованный за присвоение 500 тыс. манатов банкир освобожден из-под ареста
Арестованный за присвоение 500 тыс. манатов банкир освобожден из-под ареста
15 февраля 2021 г. 16:00
Удостоенный награды Boeing Айдын Джалилов - человек, сделавший себя сам
ФотоУдостоенный награды Boeing Айдын Джалилов - человек, сделавший себя сам
16 февраля 2021 г. 15:36
Российский эксперт: Карабахскую войну выиграли не беспилотники, а люди
ВидеоРоссийский эксперт: Карабахскую войну выиграли не беспилотники, а люди
11 февраля 2021 г. 10:44
Азербайджанские ученые разоблачили армянский фейк в популярном медицинском журнале
Азербайджанские ученые разоблачили армянский фейк в популярном медицинском журнале
17 февраля 2021 г. 10:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi