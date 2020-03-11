Обсуждены вопросы военного сотрудничества между Азербайджаном и Египтом

11 марта министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Арабской Республики Египет в нашей стране Аделем Ибрагимом.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Отметив устойчивое развитие дружественных отношений между Азербайджаном и Египтом в соответствии с интересами наших государств, министр подчеркнул важность сотрудничества в военной сфере.

Говоря о военно-политической ситуации в регионе, генерал-полковник З.Гасанов отметил, что агрессорская политика Армении продолжается по сей день и затягивание переговоров отрицательно влияет на стабильность в регионе.

Посол, в свою очередь, подчеркнул, что Египет придает особое значение расширению связей с Азербайджаном.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества в военно-технической, военно-образовательной и военно-медицинской сферах.