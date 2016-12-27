Обсуждены вопросы военного сотрудничества между Азербайджаном и Бахрейном

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Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ 27 декабря министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящимся с рабочим визитом в нашей стране Главнокомандующим силами обороны Королевства Бахрейна, фельдмаршалом Шейхом Халифа бин Ахмед аль-Халифа.
Как сообщает Report, после прохождения перед почетным караулом, согласно протоколу, гость оставил запись в "Книге почета".
На встрече стороны обсудили военно-политическую ситуацию в регионе, перспективы военного сотрудничества, а также другие вопросы в сфере обороны.
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