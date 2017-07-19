Обсудили перспективы развития сотрудничества в военной сфере между Азербайджаном и Пакистаном

Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ 19-го июля министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящейся с визитом в нашей стране делегацией, возглавляемой председателем Национального агентства Пакистана по управлению рисками стихийных бедствий генерал-лейтенантом Омаром Махмуд Хаятом.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны, в ходе встречи были обсуждены успешные результаты и перспективы развития сотрудничества в военной и военно-технической сфере и в области военного образования между Азербайджаном и Пакистаном. Было подчеркнуто, что данное сотрудничество основано на дружеских отношениях, которое будет развиваться и впредь. Отмечая, что военные связи отвечают интересам двух стран, стороны подчеркнули важность повышения усилий в этом направлении.

Затрагивая военно-политическую обстановку в регионе, министр обороны проинформировал гостей об армяно-азербайджанском, нагорно-карабахском конфликте, особо отметив, что поддерживая позицию Азербайджана в международных организациях, Пакистан готов оказать помощь в справедливом деле нашего народа.

Выражая удовлетворение визитом в нашу страну, генерал-лейтенант Омар Махмуд Хаят отметил важность подобных встреч и взаимных связей в укреплении азербайджано-пакистанских отношений. Подчеркивая, что Пакистан безоговорочно и однозначно поддерживает территориальную целостность Азербайджана в нагорно-карабахском конфликте, гость выразил признательность азербайджанскому народу за поддержку, оказываемую Пакистану в кашмирском вопросе.

Стороны также провели обмен мнениями по региональной безопасности, совместному противодействию терроризму и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.