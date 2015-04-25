​ОБСЕ проведет мониторинг на линии соприкосновения азербайджано-армянских войск

25 апреля, 2015 11:14

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ 27 апреля планируется проведение мониторинга на линии соприкосновения войск вблизи села Зейва Горанбойского района. Как сообщает Report, об этом заявили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана. Мониторинг на азербайджанской стороне проведут личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анжей Каспршик, полевые помощники Евгений Шаров и Саймон Тиллер. На противоположной стороне линии соприкосновения войск мониторинг проведут полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Жири Аберле и Питер Сведберг.