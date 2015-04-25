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    ​ОБСЕ проведет мониторинг на линии соприкосновения азербайджано-армянских войск

    Мониторинг будет проведен 27 апреля на линии соприкосновения войск вблизи села Зейва Горанбойского района

    Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ 27 апреля планируется проведение мониторинга на линии соприкосновения войск вблизи села Зейва Горанбойского района. Как сообщает Report, об этом заявили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    Мониторинг на азербайджанской стороне проведут личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анжей Каспршик, полевые помощники Евгений Шаров и Саймон Тиллер.

    На противоположной стороне линии соприкосновения войск мониторинг проведут полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Жири Аберле и Питер Сведберг.

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