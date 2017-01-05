Обнародована сумма срудств, поступивших в Фонд помощи Вооруженным силам

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Обнародована сумма средств, поступивших в Фонд помощи Вооруженным силам на 1 января текущего года.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана, на 1 ноября 2017 года в Фонде помощи Вооруженным силам Азербайджанской Республики сосредоточены средства в размере 79.212.496,09 AZN, 212.373,88 долларов США, 5935,69 евро и 5000,0 рублей.

Отметим, что Фонд помощи Вооруженным силам создан указом президента Азербайджанской Республики №755 от 17 августа 2002 года.