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Названо число военнослужащих, получивших ранения в Отечественной войне

Названо число военнослужащих, получивших ранения в Отечественной войне В ходе 44-дневной Отечественной войны, завершившейся освобождением азербайджанских земель от оккупации, ранения получили 11 110 военнослужащих.
Армия
14 апреля 2022 г. 16:53
Названо число военнослужащих, получивших ранения в Отечественной войне

В ходе 44-дневной Отечественной войны, завершившейся освобождением азербайджанских земель от оккупации, ранения получили 11 110 военнослужащих.

Как сообщает Report, выступая 14 апреля на мероприятии, посвященном 30-летию создания Главного клинического госпиталя Минобороны, министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов поблагодарил медицинских работников, которые эвакуировали раненых во время Отечественной войны, оказали медицинскую помощь 11 110 военнослужащим.

Всем раненым военнослужащим была оказана своевременная медицинская помощь.

Отметим, что в Отечественной войне погибли 2908 военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана, 6 военнослужащих пропали без вести.

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Версия на азербайджанском языке Vətən müharibəsində yaralanan hərbçilərin sayı açıqlanıb

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