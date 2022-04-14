Названо число военнослужащих, получивших ранения в Отечественной войне

В ходе 44-дневной Отечественной войны, завершившейся освобождением азербайджанских земель от оккупации, ранения получили 11 110 военнослужащих.
Как сообщает Report, выступая 14 апреля на мероприятии, посвященном 30-летию создания Главного клинического госпиталя Минобороны, министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов поблагодарил медицинских работников, которые эвакуировали раненых во время Отечественной войны, оказали медицинскую помощь 11 110 военнослужащим.
Всем раненым военнослужащим была оказана своевременная медицинская помощь.
Отметим, что в Отечественной войне погибли 2908 военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана, 6 военнослужащих пропали без вести.