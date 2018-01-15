Наджмеддин Садыков примет участие в заседании НАТО

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Вооруженных сил, генерал-полковник Наджмеддин Садыков отправился в Брюссель (Королевство Бельгия) для участия в заседании Военного комитета Североатлантического Альянса в форматах "Решительная поддержка" и "Проецирование Стабильности".

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Встреча состоится 16-го января в штаб-квартире НАТО на уровне начальников генеральных штабов.