Начался прием документов на сверхсрочную действительную военную службу

С лицами, успешного завершившими курс, заключается контракт сроком на 3 (три) года

С сегодняшнего дня начался прием заявлений и документов военнообязанных в возрасте до 30 лет, желающих добровольно поступить на сверхсрочную действительную военную службу в Азербайджанскую армию, имеющих как минимум общее среднее образование и прошедших установленную законом действительную срочную военную службу.

Об этом Report сообщил начальник пресс-службы Министерства обороны Азербайджана, полковник Вагиф Даргяхлы.

Прием документов ведется в приемных комиссиях, действующих при штабах объединений, видов войск и воинских частей, и этот процесс продлится до 30 января.

С лицами, успешного завершившими курс, заключается контракт сроком на 3 (три) года, и они назначаются на соответствующие должности в соответствии с их специальностями.

Подробную информацию о приеме граждане могут получить на официальном сайте Министерства обороны (https://mod.gov.az/).