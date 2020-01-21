Начался официальный визит Закира Гасанова в Грузию

По приглашению министра обороны Грузии Ираклия Гарибашвили, 21 января министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов отбыл с официальным визитом в Тбилиси.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

В ходе встреч с военным и политическим руководством соседней страны, которые состоятся в рамках визита, министр обороны обсудит перспективные направления двустороннего сотрудничества, вопросы международной и региональной безопасности.