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    Начался этап учений с боевой стрельбой

    Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Начался этап широкомасштабных учений с боевой стрельбой, проводимый в дневное и ночное время суток. 

    Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны, на этом этапе войска выполняют задачи по отражению наступления противника, нанесению ему огневого поражения, восстановлению линии обороны по выгодным рубежам и проведению широкомасштабной наступательной операции.

    В ходе учений, проходящих в сложных условиях горного рельефа, радиоэлектронной обстановки, а также других характерных особенностей, определенных замыслом данных учений, войска практически совершенствуют навыки в организации и отработке различных способов ведения современной общевойсковой операции. Также осуществляется эффективное применение войск и систем управления во взаимодействии.

    В различных полигонах и учебных участках мотострелковые и танковые подразделения, ракетные и артиллерийские установки, зенитно-ракетные комплексы, боевые самолеты и вертолеты выполняют боевые стрельбы, практические запуски ракет и бомбометание с применением новых систем вооружения.

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