Начальник ГПС посетил могилы военнослужащих, погибших при крушении вертолета

Сегодня начальник Государственной пограничной службы генерал-полковник Эльчин Гулиев и другие должностные лица структуры посетили могилы полковника Физули Джавадова и капитана Хайяма Алиева, погибших в результате крушения военного вертолета Госпогранслужбы, почтили память военнослужащих и возложили цветы к их могилам.
Об этом Report сообщили в пресс-центре ГПС.
По желанию близких военнослужащие были похоронены в поселках Зиря и Амирджан города Баку.
Сотрудники ГПС также посетили семьи погибших военнослужащих и выразили свои соболезнования.