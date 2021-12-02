Начальник ГПС посетил могилы военнослужащих, погибших при крушении вертолета

Сегодня начальник Государственной пограничной службы генерал-полковник Эльчин Гулиев и другие должностные лица структуры посетили могилы полковника Физули Джавадова и капитана Хайяма Алиева, погибших в результате крушения военного вертолета Госпогранслужб

Сегодня начальник Государственной пограничной службы генерал-полковник Эльчин Гулиев и другие должностные лица структуры посетили могилы полковника Физули Джавадова и капитана Хайяма Алиева, погибших в результате крушения военного вертолета Госпогранслужбы, почтили память военнослужащих и возложили цветы к их могилам.

Об этом Report сообщили в пресс-центре ГПС.

По желанию близких военнослужащие были похоронены в поселках Зиря и Амирджан города Баку.

Сотрудники ГПС также посетили семьи погибших военнослужащих и выразили свои соболезнования.