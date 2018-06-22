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    Начальник Военной академии: Азербайджанская армия переживает наиболее блистательный период своего развития

    Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ "Творческая реализация президентом Азербайджана, Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым определенной Общенациональным лидером Гейдаром Алиевым политики армейского строительства с учетом реалий и возможностей, возвела армию Азербайджана на новый качественный уровень".

    Как сообщает Report, об этом заявил начальник Военной академии вооруженных сил Азербайджана, генерал-лейтенант Гейдар Пириев.

    Он отметил, что благодаря заботе президента Азербайджана за последние годы был достигнут скачок в техническом обеспечении армии, на высочайшем уровне достигнуто материально-техническое обеспечение армии: 

    "Улучшение из года в год военного бюджета позволило создать военную инфраструктуру, новые учебные центры, военные городки и социальные объекты". 

    Г.Пириев подчеркнул, что постоянное совершенствование боевой подготовки, изучение мировой практики значительно повысило боевые способности Азербайджанской армии: 

    "Армия Азербайджана является одной из самых сильных армий в мире и это достижение – результат ежедневной заботы и внимания руководства республики к армейскому строительству. Ныне Азербайджанская армия переживает наиболее блистательный период своего развития”.

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