Начальник Генштаба Вооруженных сил Азербайджана встретился со своим израильским коллегой

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ В рамках официального визита в Израиль первый заместитель министра обороны Азербайджанской Республики – начальник Генерального штаба Вооруженных сил генерал-полковник Наджмеддин Садыков 24 октября в Тель-Авиве встретился со своим израильским коллегой генерал-лейтенантом Гади Айзенкотом.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Сначала состоялась официальная церемония встречи. Начальники генеральных штабов прошли перед почетным караулом, после чего были исполнены гимны двух государств. Согласно протоколу, была оставлена запись в "Книге почета".

Поприветствовав гостей, генерал-лейтенант Гади Айзенкот подчеркнул, что Израиль придает особо значение сотрудничеству с Азербайджаном во всех направлениях, в частности в военной сфере, добавив, что имеются широкие возможности для дальнейшего развития военно-технического сотрудничества между двумя странами.

Генерал-полковник Н.Садыков отметил важность подобных встреч и взаимных визитов в укреплении азербайджано-израильских военных связей.

В ходе встречи была особо подчеркнута важность укрепления военного сотрудничества между Азербайджаном и Израилем, а также вклады двух государств, внесенные в региональную безопасность.