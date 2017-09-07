Начальник Генерального штаба ВС России встретился в Баку с председателем военного комитета НАТО

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Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации – первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов и председатель военного комитета НАТО генерал-полковник Петр Павел провели встречу в столице Азербайджана городе Баку.

Как сообщает Report, об этом передает министерство обороны России.

Валерий Герасимов и Петр Павел обменялись мнениями о ситуации в сфере международной безопасности в Европе и на Ближнем Востоке.

Глава российского Генштаба подробно проинформировал председателя военного комитета НАТО о предстоящем стратегическом учении "Запад – 2017", особо подчеркнув его плановый и оборонительный характер, а также ненаправленность против третьих стран. Валерий Герасимов акцентировал внимание на главной цели учения – обеспечении безопасности Союзного государства.

В ходе встречи сторонами была достигнута договоренность о продолжении контактов.