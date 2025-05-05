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На суде по делу представителей бывшего сепаратистского режима обнародованы протоколы, связанные с резней в Баллыгая

На суде по делу представителей бывшего сепаратистского режима обнародованы протоколы, связанные с резней в Баллыгая На сегодняшнем заседании суда по делу представителей бывшего сепаратистского режима были оглашены и изучены протоколы, связанные с резней 28 августа 1992 года в селе Баллыгая Геранбойского района.
Армия
5 мая 2025 г. 18:40
На суде по делу представителей бывшего сепаратистского режима обнародованы протоколы, связанные с резней в Баллыгая

На сегодняшнем заседании суда по делу представителей бывшего сепаратистского режима в Карабахе обнародованы протоколы, связанные с резней 28 августа 1992 года в селе Баллыгая Геранбойского района.

Как сообщает Report, согласно документам, жители села Нагдалы Лачынского района после оккупации района временно поселились в палатках на окраине Гюлистанского леса у села Баллыгая.

28 августа 1992 года примерно в пять часов ночи они подверглись обстрелу из огнестрельного оружия общеопасным способом со стороны вооруженных сил Армении. В результате 24 человека были убиты, 9 получили ранения. Среди погибших  7 человек были моложе 18 лет, 4 человека старше 60 лет, всего 13 женщин и 11 мужчин.

Согласно протоколу осмотра места происшествия, вынужденные переселенцы из Лачынского района поселились в строении, называемом "финский дом", и в 4 палатках. Обстрел в ту ночь вели примерно 9 армянских военнослужащих из огнестрельного оружия общеопасным способом.

После обстрела палатки, в которых они жили, были сожжены. "Финский дом" полностью сгорел, внутри него обнаружены тела одной женщины и 6 детей, в одной палатке - 6 тел, во второй - 4 тела, в третьей - 1 раненый ребенок и 2 тела, в четвертой - 2 тела и 2 раненых ребенка, возле трактора марки "Беларусь" - 3 тела.

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Версия на английском языке Protocols on massacre committed by Armenian armed forces in Balligaya examined in court
Версия на азербайджанском языке Ermənistan silahlı qüvvələrinin Ballıqayada törətdiyi qətliamla bağlı protokollar məhkəmədə tədqiq edilib

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