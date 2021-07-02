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На международных учениях "Анатолийский орёл – 2021" выполнены задачи заключительного этапа

На международных учениях "Анатолийский орёл – 2021" выполнены задачи заключительного этапа Военные пилоты ВВС Азербайджана, участвующие в международных лётно-тактических учениях "Анатолийский орёл – 2021" в турецком городе Конья, успешно выполнили задачи заключительного этапа.
Армия
2 июля 2021 г. 13:47
На международных учениях Анатолийский орёл – 2021 выполнены задачи заключительного этапа

Военные пилоты ВВС Азербайджана, участвующие в международных лётно-тактических учениях "Анатолийский орёл – 2021" в турецком городе Конья, успешно выполнили задачи заключительного этапа.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Минобороны Азербайджана.

Согласно сценарию, задействованные в учениях военные пилоты выполнили задачи по взлету и посадке, поражению условных воздушных и наземных целей, отработали элементы сложного пилотажа и боевые маневры на малых и средних высотах.

Военные пилоты ВВС Азербайджана осуществили воздушную разведку с определением координат наземных целей условного противника.

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Версия на азербайджанском языке Фото“Anadolu Qartalı - 2021” təlimində sonuncu mərhələnin tapşırığı icra edilib - VİDEO

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