На международных учениях "Анатолийский орёл – 2021" выполнены задачи заключительного этапа

Военные пилоты ВВС Азербайджана, участвующие в международных лётно-тактических учениях "Анатолийский орёл – 2021" в турецком городе Конья, успешно выполнили задачи заключительного этапа.

Военные пилоты ВВС Азербайджана, участвующие в международных лётно-тактических учениях "Анатолийский орёл – 2021" в турецком городе Конья, успешно выполнили задачи заключительного этапа.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Минобороны Азербайджана.

Согласно сценарию, задействованные в учениях военные пилоты выполнили задачи по взлету и посадке, поражению условных воздушных и наземных целей, отработали элементы сложного пилотажа и боевые маневры на малых и средних высотах.

Военные пилоты ВВС Азербайджана осуществили воздушную разведку с определением координат наземных целей условного противника.