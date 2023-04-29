На международных учениях "Анатолийский орел - 2023" выполнены первые полеты

Наши авиационные средства, участвующие в международных учениях "Анатолийский орел - 2023", выполнили свои первые полеты.

Наши авиационные средства, участвующие в международных учениях "Анатолийский орел - 2023", выполнили свои первые полеты.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

Сначала пилотов проинструктировали о правилах безопасности во время учений и по другим вопросам.

Затем экипажи наших авиационных средств совершили полеты в целях ознакомления с территорией проведения учений, изучения маршрутов движения и оценки условных целей.

Во время полетов также было проверено взаимодействие самолетов и связь.