На конкурсе "Мастера артиллерийского огня" выполнены ночные стрельбы

В рамках соревнований "Международные армейские игры-2022" в казахстанском городе Отар состоялся очередной этап конкурса "Мастера артиллерийского огня".

В рамках соревнований "Международные армейские игры-2022" в казахстанском городе Отар состоялся очередной этап конкурса "Мастера артиллерийского огня".

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

На очередном этапе соревнований, в котором приняли участие команды Азербайджана, Казахстана, Беларуси, Армении, Кыргызстана, России, Таджикистана, Венесуэлы и Зимбабве, задачи были выполнены в ночное время.

На этом этапе команды на бронированных боевых машинах преодолели различные препятствия на маршруте, используя устройства ночного видения, а также открыли огонь из минометов, гранатометов и автоматов по освещенным целям.

Наши артиллеристы на этом этапе также уничтожили все цели точным огнем.

По итогам этапа Казахстан занял первое место, Азербайджан - второе, а российские артиллеристы - третье.