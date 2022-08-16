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На конкурсе "Мастера артиллерийского огня" выполнены ночные стрельбы

На конкурсе "Мастера артиллерийского огня" выполнены ночные стрельбы В рамках соревнований "Международные армейские игры-2022" в казахстанском городе Отар состоялся очередной этап конкурса "Мастера артиллерийского огня".
Армия
16 августа 2022 г. 11:52
На конкурсе Мастера артиллерийского огня выполнены ночные стрельбы

В рамках соревнований "Международные армейские игры-2022" в казахстанском городе Отар состоялся очередной этап конкурса "Мастера артиллерийского огня".

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

На очередном этапе соревнований, в котором приняли участие команды Азербайджана, Казахстана, Беларуси, Армении, Кыргызстана, России, Таджикистана, Венесуэлы и Зимбабве, задачи были выполнены в ночное время.

На этом этапе команды на бронированных боевых машинах преодолели различные препятствия на маршруте, используя устройства ночного видения, а также открыли огонь из минометов, гранатометов и автоматов по освещенным целям.

Наши артиллеристы на этом этапе также уничтожили все цели точным огнем.

По итогам этапа Казахстан занял первое место, Азербайджан - второе, а российские артиллеристы - третье.

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Версия на азербайджанском языке Фото“Artilleriya atəşinin ustaları” müsabiqəsində gecə atışları icra edilib

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