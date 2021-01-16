МО: Рассмотрено более 1700 обращений вернувшихся с Отечественной войны

Комиссия действует в Учебно-тренировочном центре Вооруженных Сил

Деятельность созданной соответствующим приказом министра обороны комиссии по приему и рассмотрению обращений лиц, уволенных с военной службы по мобилизации, продолжается.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Комиссия, действующая в Учебно-тренировочном центре Вооруженных Сил, в течение 5 дней рассмотрела 1550 обращений и приняла соответствующие меры по их решению.

Мобильная группа комиссии, действующая на территории Физулинского района, до сегодняшнего дня рассмотрела 193 обращения и приняла соответствующие меры по их решению.