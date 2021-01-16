О нас
Report Georgia
Аудио новости

МО: Рассмотрено более 1700 обращений вернувшихся с Отечественной войны

МО: Рассмотрено более 1700 обращений вернувшихся с Отечественной войны Комиссия действует в Учебно-тренировочном центре Вооруженных Сил
Армия
16 января 2021 г. 14:28
МО: Рассмотрено более 1700 обращений вернувшихся с Отечественной войны

Деятельность созданной соответствующим приказом министра обороны комиссии по приему и рассмотрению обращений лиц, уволенных с военной службы по мобилизации, продолжается.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Комиссия, действующая в Учебно-тренировочном центре Вооруженных Сил, в течение 5 дней рассмотрела 1550 обращений и приняла соответствующие меры по их решению.

Мобильная группа комиссии, действующая на территории Физулинского района, до сегодняшнего дня рассмотрела 193 обращения и приняла соответствующие меры по их решению.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке MN: Vətən müharibəsindən qayıdan şəxslərin 1 700-dən çox müraciətinə baxılıb

Новости партнеров

Самое важное

В Азербайджане кафе и рестораны открываются с 1 февраля
В Азербайджане кафе и рестораны открываются с 1 февраля
16 января 2021 г. 11:30
В Азербайджане смягчается карантинный режим
В Азербайджане смягчается карантинный режим
16 января 2021 г. 10:51
Президент сепаратистам в Карабахе: Приходите и заберите, посмотрю, как вы это сделаете
Президент сепаратистам в Карабахе: Приходите и заберите, посмотрю, как вы это сделаете
16 января 2021 г. 04:39
Ильхам Алиев: В то время я стоял на этом месте рядом с отцом
Ильхам Алиев: В то время я стоял на этом месте рядом с отцом
16 января 2021 г. 02:58
Верховный главнокомандующий: Конечно, после этого мы должны беречь Шушу как зеницу ока
Верховный главнокомандующий: Конечно, после этого мы должны беречь Шушу как зеницу ока
15 января 2021 г. 20:21
Верховный главнокомандующий: Я приехал в Шушу по пути Победы
Верховный главнокомандующий: Я приехал в Шушу по пути Победы
15 января 2021 г. 19:54
Чавушоглу: Поездки в Карабах должны разрешаться Азербайджаном, а не российскими миротворцами
Чавушоглу: Поездки в Карабах должны разрешаться Азербайджаном, а не российскими миротворцами
15 января 2021 г. 18:43
Мехрибан Алиева: Очень счастлива быть в нашем родном, освобожденном от оккупации древнем городе Шуша
Мехрибан Алиева: Очень счастлива быть в нашем родном, освобожденном от оккупации древнем городе Шуша
15 января 2021 г. 15:04
Президент Азербайджана в Ходжавенде
Президент Азербайджана в Ходжавенде
15 января 2021 г. 13:27
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Джыдыр-дюзю
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Джыдыр-дюзю
15 января 2021 г. 13:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi