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МО: Пути обеспечения на освобожденных территориях очищаются от снега

МО: Пути обеспечения на освобожденных территориях очищаются от снега Продолжается реализация надлежащих мероприятий по организации бесперебойной служебно-боевой деятельности воинских частей, дислоцированных в труднопроходимой гористой местности в Кяльбаджарском и Лачынском районах.
Армия
30 января 2024 г. 11:17
МО: Пути обеспечения на освобожденных территориях очищаются от снега

Продолжается реализация надлежащих мероприятий по организации бесперебойной служебно-боевой деятельности воинских частей, дислоцированных в труднопроходимой гористой местности в Кяльбаджарском и Лачынском районах.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

"В целях поддержания в рабочем состоянии линий связи и коммуникаций, а также бесперебойного обеспечения подразделений в суровых климатических условиях инженерными подразделениями азербайджанской армии во взаимодействии с другими государственными структурами посменно в круглосуточном режиме осуществляется процесс очистки дорог от снежного покрова", - говорится в заявлении.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan MoD: Permanent comprehensive provision of units in difficult terrain and mountainous areas organized
Версия на азербайджанском языке ФотоMN: "Çətin relyefli ərazilərdə yollar qardan təmizlənir, bölmələrin təminatı fasiləsiz təşkil olunur"

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