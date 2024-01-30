МО: Пути обеспечения на освобожденных территориях очищаются от снега

Продолжается реализация надлежащих мероприятий по организации бесперебойной служебно-боевой деятельности воинских частей, дислоцированных в труднопроходимой гористой местности в Кяльбаджарском и Лачынском районах.

Продолжается реализация надлежащих мероприятий по организации бесперебойной служебно-боевой деятельности воинских частей, дислоцированных в труднопроходимой гористой местности в Кяльбаджарском и Лачынском районах.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

"В целях поддержания в рабочем состоянии линий связи и коммуникаций, а также бесперебойного обеспечения подразделений в суровых климатических условиях инженерными подразделениями азербайджанской армии во взаимодействии с другими государственными структурами посменно в круглосуточном режиме осуществляется процесс очистки дорог от снежного покрова", - говорится в заявлении.